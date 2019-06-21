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    أول تعليق من رئيس مجلس إدارة "الأهرام" على اختراق الموقع الإلكتروني

    12:40 ص الجمعة 21 يونيو 2019
    أول تعليق من رئيس مجلس إدارة "الأهرام" على اختراق الموقع الإلكتروني

    عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

    كتب- مصطفى علي:

    كشف عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن موقع الجريدة اليومية تعرض لمحاولة اختراق من هاكرز من تركيا منذ قليل، وجرت السيطرة على الموقف في أسرع وقت.

    وأضاف سلامة لمصراوي، اليوم الجمعة، أنه جرى غلق الموقع مؤقتا بالداخل والخارج لتأمينه فقط، على أن يعود مجددًا في أقرب وقت، لافتا إلى أنه قرر على الفور إحالة الواقعة لتحقيق داخلي لمعرفة المسؤول عن مثل هذا الخطأ ومحاسبته.

    وأكد سلامة، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعاني من التخبط بسبب تصدي الدولة المصرية لمحاولاتهم الإرهابية والتخريبية بكل قوة، ومن ثم يسعون لاستهداف مؤسسات الدولة الوطنية وبدأوا من قبل بموقع وكالة أنباء الشرق الأوسط ثم موقع الأهرام.

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