"حساسين": تدخل مفوضية حقوق الإنسان في الشأن المصري "مرفوض"



كتب - أحمد علي:

أعلن الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، رفضه وبشكل قاطع لدعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن وفاة محمد مرسي.

وقال "حساسين" في بيان الخميس، إن بيان روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية، عبارة عن أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة وهى محاولة فاشلة لتسييس حالة وفاة طبيعية.

واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، المطالبة بالتحقيق المستقل بأنه تدخل سافر في شئون مصر الداخلية وهو أمر مرفوض خاصة أن مصر دولة مؤسسات وتحترم وتطبق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وتابع: "ما صدر من روبرت كولفل مجرد تخاريف ومحاولات فاشلة لتشويه صورة مصر خارجيًا ومثل هذه الأمور مكانها سلة المهملات لأن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين أن مصر تلتزم التزامًا كاملًا وحقيقيًا باحترام حقوق الإنسان طبقا للدستور والقانون والمواثيق والقوانين الدولية".