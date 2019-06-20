بالصور.. المتحف المصري يستضيف الاحتفال بيوم الطفل الأفريقي

كتب- محمد عاطف:

احتفل المتحف المصري بالتحرير بيوم الطفل الأفريقي، مع أبناء الجالية الأفريقية في مصر، حيث اصطحبتهم مديرة المتحف صباح عبد الرزاق ود. رشا كمال، مدير إدارة التنمية الثقافية، في جولة إرشادية داخل قاعات المتحف لمشاهدة القطع التي تعبر عن أهم الحرف والصناعات المشتركة بقارة افريقيا وأهميتها مثل صناعة السلال والزجاج والمعادن وتطعيمها والأخشاب والثروات المعدنية.

وقالت د. رشا كمال، إن الإدارة نظمت بالتعاون مع إدارة المنظمات والتعاون الدولي بالوزارة برنامجًا توعويًا لأطفال الجاليات الافريقية لتسليط الضوء علي الرياضة وأهميتها على مر العصور وورشة عمل لتعليمهم كتابة اسمائهم بالخط الهيروغليفي، وصناعة الأشكال بمكعبات الليجو.