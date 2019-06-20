"التعليم" تعتمد نتيجة دبلومات الخط العربي والتخصص ‏والخط والتذهيب

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، الخميس، نتيجة امتحان دبلومات الخط العربي والتخصص ‏والخط والتذهيب للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة نجاح 50%.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، في بيان، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء ‏الامتحان بلغ 5 آلاف و21 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب ‏الناجحين 2524 طالب/طالبة بنسبة 50.26%.

يذكر أن امتحان الخط العربي للدور الثاني يُعقد خلال الفترة ‏من 27/7/2019 إلي 8/8/2019.