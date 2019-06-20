"التعليم" تعتمد نتيجة دبلومات الخط العربي والتخصص والخط والتذهيب
كتبت- ياسمين محمد:
اعتمدت وزارة التربية والتعليم، الخميس، نتيجة امتحان دبلومات الخط العربي والتخصص والخط والتذهيب للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة نجاح 50%.
وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، في بيان، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان بلغ 5 آلاف و21 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 2524 طالب/طالبة بنسبة 50.26%.
يذكر أن امتحان الخط العربي للدور الثاني يُعقد خلال الفترة من 27/7/2019 إلي 8/8/2019.
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