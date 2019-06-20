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    "التعليم" تعتمد نتيجة دبلومات الخط العربي والتخصص ‏والخط والتذهيب

    07:15 م الخميس 20 يونيو 2019
    "التعليم" تعتمد نتيجة دبلومات الخط العربي والتخصص ‏والخط والتذهيب

    الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام

    كتبت- ياسمين محمد:

    اعتمدت وزارة التربية والتعليم، الخميس، نتيجة امتحان دبلومات الخط العربي والتخصص ‏والخط والتذهيب للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة نجاح 50%.

    وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، في بيان، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء ‏الامتحان بلغ 5 آلاف و21 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب ‏الناجحين 2524 طالب/طالبة بنسبة 50.26%.

    يذكر أن امتحان الخط العربي للدور الثاني يُعقد خلال الفترة ‏من 27/7/2019 إلي 8/8/2019.

    رضا حجازي قطاع التعليم دبلومات الخط العربي
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