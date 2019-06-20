مصر نائبًا لرئيس هيئة مكتب وزراء البنية التحتية لإقليم الكوميسا 2019

كتب - محمد صلاح:

انتُخبت مصر نائبًا لرئيس هيئة المكتب لوزراء البنية التحتية لإقليم الكوميسا لعام 2019، في اجتماع وزراء البنية التحتية للكوميسيا في العاصمة الكينية نيروبي.

مثل مصر في هيئة المكتب، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي مثلها الدكتور محمد موسى وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهئيات، بمشاركة ممثلين عن وزارتي الموارد المائية والري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم انتخاب مصر نائبًا لرئيس اللجنة المشتركة للنقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماعها الذي سبق الاجتماع الوزاري خلال الفترة 17-19 يونيه 2019.

وتم انتخاب زيمبابوي رئيسًا وبورندي مقرراً في هيئة المكتب الوزاري وكذلك اللجنة المشتركة.

حضر الاجتماعات وزراء ووفود من 9 دول أفريقية "كينيا – زيمبابوي – مصر – بورندي – أثيوبيا – السودان – الكونغو الديمقراطية – رواندا – أوغندا".

وجاء ترشيح مصر استناداً إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها في مجال البنية التحتية ودعم القيادة المصرية لتطوير مشروعات البنية التحتية في القارة الإفريقية، وهو ما كان واضحًا في رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي كرئيساً للاتحاد الافريقي في كلمته في قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في فبراير الماضي 2019.

يذكر أن مصر وتمثلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – ترأست هذا العام أيضًا لجنة الاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية وعبر القارية والطاقة والسياحة وهو ما يشير الي الدور الرائد الذي تقوم به مصر في مجال البنية التحتية.

وتضمنت مهام الاجتماع الوزاري، مراجعة واعتماد نتائج التقرير العاشر للجان النقل والطاقة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، واتخاذ مجموعة من القرارات التي من شأنها الاسراع بتنفيذ مشروعات وبرامج البنية التحتية بدول الكوميسا.

في مجال الطاقة، ناقشت آليات تنمية مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة وكفاءة وترشيد الطاقة في الدول الأعضاء ونقل خبرات الدول وأفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة لمناقشة سياسات تعزيز تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء في الكوميسا.