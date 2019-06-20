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    رئيس مجلس الشيوخ الروماني يؤكد دعم بلاده لمصر في مكافحة الإرهاب

    06:17 م الخميس 20 يونيو 2019
    رئيس مجلس الشيوخ الروماني يؤكد دعم بلاده لمصر في مكافحة الإرهاب

    لقاء الرئيس السيسي مع كالين بوبيسكو تيريتشانو رئيس

    (مصراوي):

    التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، مع كالين بوبيسكو تيريتشانو رئيس مجلس الشيوخ الروماني، وذلك بمقر البرلمان في بوخارست.

    وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن رئيس مجلس الشيوخ الروماني رحب بالرئيس السيسي، منوهًا إلى عمق الروابط التي تجمع الشعبين المصري والروماني، ومشيدًا بما شهدته العلاقات الثنائية من طفرة خلال الفترة الأخيرة من خلال الزيارات عالية المستوى المتبادلة، معربا عن تطلعه لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

    وأكد رئيس مجلس الشيوخ الروماني، حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، مشيداً في هذا الصدد بالإنجاز الكبير الذي تحقق في مصر على مستوى تطوير البنية الأساسية في مدة زمنية قياسية، ومعرباً عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في هذا الصدد.

    وأضاف بسام راضي، أن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير لمتانة وقوة علاقات الصداقة بين مصر ورومانيا الممتدة على مدار أكثر من مائة عاماً، والتي ظلت راسخة وثابتة رغم ما مرت به البلدان من متغيرات سياسية واقتصادية، خاصة وأنها قائمة على أساس من الاحترام والتقدير المتبادل والانفتاح على التعاون في مختلف المجالات.

    وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس السيسي أكد الاهتمام الذي توليه مصر بتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين للمساهمة في تعظيم التواصل وإثراء البعد الشعبي في العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر ورومانيا، مشيداً في هذا الصدد بحرص البرلمان الروماني على المداومة على إنشاء جمعية للصداقة المصرية الرومانية عند تجديد ولايته الدستورية.

    وأضاف راضي أن اللقاء تناول استعراض آخر التطورات على صعيد جهود تحقيق التنمية الشاملة في مصر، فضلاً عن مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكذا الرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتي تستند إلى تحقيق التنمية بالتوازي مع المواجهة الأمنية والفكرية، حيث أوضح الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها مصر على مختلف الأصعدة للتعامل مع تلك الظاهرة التي باتت تهدد أمن واستقرار كافة دول العالم، وقد أعرب رئيس مجلس الشيوخ الروماني عن دعم بلاده للجهود المصرية في هذا الصدد، مؤكداً أهمية وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً للقضاء على الإرهاب.

    مجلس الشيوخ الروماني الرئيس السيسي كالين بوبيسكو تيريتشانو

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