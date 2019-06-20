​حدث في 8 ساعات| رد رسمي على أردوغان.. وترقية موظفي الدولة.. وارتفاع الذهب

كتب – محمود مصطفى:

شهد صباح الثلاثاء، العديد من الأحداث على الصعيد المحلي، كانت البداية باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منطقة الأعمال المركزية والأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الـ8 ساعات الماضية..

شكري عن تصريحات اردوغان حول مرسي: "غير مسؤولة"

أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، عن بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة والتي وصفها بـ "غير المسؤولة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الموالي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، للتفاصيل اضغط هنا..

قفزة مفاجئة لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يرتفع 16 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بالسوق المحلية بنحو 16 جنيها للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية في بوخارست

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواصل نشاطه في ثاني أيام زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية والأبراج

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنفذها شركة "CSCEC" الصينية، وتضم 20 برجاً، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلي برج بأفريقيا، للتفاصيل اضغط هنا..

إنفوجرافيك| الحكومة توضح: كيف تصل إلى ملاعب أمم أفريقيا؟

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على أبرز المعلومات بشأن البطولة الأفريقية، والبطولات الرياضية الدولية التي نجحت مصر في الفوز باستضافتها خلال الأعوام 2019- 2020-2021 بفضل التحسن الملحوظ الذي شهده الاقتصاد المصري والاستثمار في البنية التحتية، للتفاصيل اضغط هنا..

"أمم أفريقيا بكرة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مع بداية فصل الصيف غدا الجمعة، تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجتين، للتفاصيل اضغط هنا..

رفع درجة الاستعداد القصوى بالسكة الحديد والمترو لنقل جماهير أمم أفريقيا

أصدر وزير النقل، تعليمات مشددة لقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الانفاق برفع درجة الاستعداد القصوى لتسهيل تنقل الجماهير إلى الاستادات التي ستقام عليها مباريات كأس الأمم الافريقية، للتفاصيل اضغط هنا..

شاشات ودورات مياه.. القاهرة تنهي استعداداتها لاستقبال فرق وضيوف كان

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال فرق وضيوف أفريقيا المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر أن تنطلق غدا الجمعة وتستمر فعالياتها حتى 19 يوليو القادم، للتفاصيل اضغط هنا..

فتح باب التقدم لقبول طلاب أولى ثانوي بمدرسة المتفوقين بعين شمس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للقبول بمدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس للعام الدراسي 2019/2020، موضحة أن المدرسة للبنين فقط، ويمكن التقدم إليها من أي محافظة على مستوى الجمهورية، للتفاصيل اضغط هنا..

بعد إثارته للجدل.. الآثار تعلن رفع الإله "أنوبيس" من ستاد القاهرة

أعلن وزيرا الآثار والشباب والرياضة، رفع مجسم تمثال الإله "أنوبيس" الذي اختير كأيقونة لبطولة أمم أفريقيا، بعد إثارته للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، للتفاصيل اضغط هنا..

الإسكان: بدء تسليم 23 عمارة بـ"دار مصر" في دمياط الجديدة الأحد المقبل

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل تسليم عدد من الوحدات السكنية بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة،

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"التضامن": استبعاد الآلاف من غير المستحقين لمعاشات الضمان

اعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إيقاف معاشات الضمان الاجتماعي لحوالي 59 ألف و800 شخص، لعدة أسباب، منها التحاق بعضهم بالأعمال أو شراء سيارات خاصة "ملاكي" أو تزوج المطلقات اللاتي كانوا يحصلون علي هذا المعاش، بعد الربط بقاعدة المعاشات التأمينية لأنهم التحقوا بأعمال وأصبح لهم تأمينات، بالإضافة إلى 5500 مواطن قام بشراء سيارة خاصة.

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انحراف بالون طائر على متنه 11 راكبًا في الأقصر.. وطائرة إنقاذ تتحرك

أعلن مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، أن قوات البحث والإنقاذ بالقوات المسلحة أنقذت بالون طائر انحرف صباح اليوم الخميس غرب محافظة الأقصر نظرًا لشدة الرياح، للتفاصيل اضغط هنا..

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قرار ترقية موظفي الدولة

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، للتفاصيل اضغط هنا..