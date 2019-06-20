وزير النقل يبحث مع سفيرة سلوفينيا التعاون في السكك الحديدية ومترو الأنفاق

كتب- أسامة عبدالكريم:

استقبل كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، سفيرة سلوفينيا بالقاهرة ماتيا بريفولشيك؛ لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل.

وتباحث الجانبان حول زيادة التعاون في مجال النقل البحري بين الجانبين وخاصة بين الموانئ المصرية وميناء كوبر السلوفيني.

وأكد الوزير أن هناك اهتماما كبيرا بتطوير منظومة النقل البحري من خلال انشاء عدد من المحطات المتعددة الأغراض وتطوير الآرصفة وتعميق الغاطس، مشيرا إلى إعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية والذي سيساهم في تطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة.

ومن جانبها أوضحت السفيرة أن ميناء كوبر بسلوفينا يعتبر من أهم الموانئ المرتبطة بالدول الاوروبية والذي يقوم بدور كبير في حركة الصادارات والواردات لعدد من الدول الأوروبية.

وأشارت إلى ضرورة التعاون بين ميناء كوبر والموانئ المصرية مثل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد بحيث يكون هذا الميناء بوابة للصادرات والورادات المصرية من وإلى أوروبا وتكون الموانئ المصرية بوابة التعاون مع الدول الإفريقية وبخاصة مع موقع مصر الجغرافي المتميز ومكانتها الدولية ورئاستها للاتحاد الإفريقي، لافتة إلى أن ميناء كوبر ميناء أخضر ومن أفضل الموانئ البحرية الأوروبية.

وتباحث الجانبان أيضا في إمكانية التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق، حيث استعرض المستشار الاقتصادي لسفارة سلوفينيا الإمكانات الضخمة والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها الشركات والمصانع في سلوفينيا في هذا المجال، مثل أجهزة منع الضوضاء الناشئ عن حركة القطارات خصوصاً في المناطق السكنية.

وأكد الوزير ضرورة عقد اجتماعات بين هذه الشركات ومسؤولي السكك الحديدية ومترو الأنفاق بمصر؛ لتحديد أوجه التعاون التكنولوجي المشترك مع بحث إمكانية توطين هذه الصناعات في مصر ونقل التكنولوجيا والخبرات للشركات والعمالة المصرية.

ووجه الوزير الدعوة لكافة الشركات في سلوفينيا العاملة في مجال النقل لزيارة وزارة النقل المصرية والموانئ البحرية للتعرف علي الفرص الاستثمارية في كافة قطاعات النقل، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأن هذا القطاع يشهد تطورا كبيرا في ظل إرادة سياسية داعمة لتطوير هذا القطاع الذي يخدم ملايين المواطنين يوميا.