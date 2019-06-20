التنمية المحلية: معرض منتجات المحافظات يفتح فرص التسويق مع أفريقيا

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أن معرض المنتجات اليديوية للمحافظات، الذي تم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولي تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة" بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، نقله نوعية للصناعات اليدوية والحرفية حيث شهد إقبالاً كبيرًا من جانب الوفود المشاركة وضيوف المؤتمر، لافتًا النظر إلى أنه يهدف إلى تسويق هذه الصناعات أمام ضيوف المؤتمر من ممثلي الحكومات الأفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية - في تصريح له اليوم الخميس، على هامش المعرض - أن المعرض يفتح أيضًا فرص التسويق والتجارة البينية بين مصر ودول القارة الأفريقية، ويعد فرصة حقيقية أمام المحافظات والجمعيات الأهلية المشاركة للتسويق لمنتجاتها.

وشارك في المعرض محافظات: "القاهرة، والقليوبية، الشرقية، الوادى الجديد، الغريية، الإسكندرية، قنا، الدقهلية، بنى سويف، كفر الشيخ"، لعرض منتجاتهم اليدوية على ضيوف المؤتمر من دول أفريقيا.

وكانت وزارة التنمية المحلية نظمت معرضًا للمنتجات والصناعات اليديوية لعدد من المحافظات على هامش الاجتماع الأول للتشكيل الجديد للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية شارك في افتتاحه جان بيير مباسى السكرتير العام، منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLGA"وعدد من المسئولين بالمنظمة والوزراء الأفارقة بمقر المنظمة عن إقليم شمال إفريقيا بالقاهرة وذلك بحي النزهة بالقاهرة، كما شاهد واستمع الضيوف إلى فيلم تسجيلي حول مراحل إنشاء المبنى والتجهيزات التي يحتويها.

وأشاد مسئولو المنظمة بالجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لتجهيز هذا المبني في وقت قياسي، وقدموا الشكر للحكومة المصرية علي جهودها في هذا الشأن.

وقام أعضاء المنظمة بتوجيه التحية إلى المهندسة رحمة النعماني التي أشرفت على تجهيز أثاث المقر الجديد ، ويستهدف المؤتمر الذي بدأ الثلاثاء الماضي، تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضري وتدارس التحديات التي تواجه المدن الافريقية وتبادل الخبرات بينهم.

وناقش المؤتمر في جلساته المختلفة التحديات التي تواجه المحليات في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.