"التضامن": استبعاد الآلاف من غير المستحقين لمعاشات الضمان

كتب - أحمد علي:

اعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إيقاف معاشات الضمان الاجتماعي لحوالي 59 ألفا و800 شخص، لعدة أسباب، منها التحاق بعضهم بالأعمال أو شراء سيارات خاصة "ملاكي" أو تزوج المطلقات اللاتي كن يحصلن علي هذا المعاش، بعد الربط بقاعدة المعاشات التأمينية لأنهم التحقوا بأعمال وأصبح لهم تأمينات، إضافة إلى 5500 مواطن اشتروا سيارة خاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة.

وأضافت الوزيرة، أن بعض المستبعدين من معاشات الضمان، نحو 28 ألفا و500 سيدة كانت مُطلقة وتزوجت، إضافة إلى نحو 9 آلاف صاحب عمل، و470 مواطنا ثبت التحاق أولادهم بمدارس خاصة بالتالي يدفع مصروفات مرتفعة بما يعني عدم حاجته إلى الضمان الاجتماعي، إضافة إلي 4 آلاف و41 مواطنا بالربط مع الزراعة ثبت أنهم من أصحاب الحيازات الزراعية.

وأوضحت الوزيرة، أن العدد الأكبر للحالات المستبعدة من معاش الضمان الاجتماعي، ويبلغ 93.500 ألف حالة جاء بسبب مخالفتهم للقومسيون الطبي، أي أنهم تقدموا على أنهم من أصحاب الإعاقة، ولم يذهبوا إلى الكومسيون أو عندما ذهبوا تثبت عدم إعاقتهم، مضيفة: "لا نستبعد أحدا إلا بسبب وكل ذلك مُثبت، ولا يتم إيقاف أحد بل التجميد وإذا ثبت صحة التظلم تتم إعادة الفلوس مرة أخرى".

وأعلنت الوزيرة، أنه جار مراجعة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي لاستبعاد غير المستحقين، في ضوء اتجاه الدولة الذي أعلنه رئيس الوزراء بوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، وذلك تمهيدا لتعديل قانون الضمان الاجتماعي وتقديمة إلى البرلمان، لتنفيذ الدمج بين مستحقيه وبرنامج "تكافل وكرامة"، على أن يكون هناك برنامج واحد للدعم النقدي واضح الشروط والرؤية ويعمل على التوحيد بين المواطنين.