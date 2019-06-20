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    الأعلى للإعلام يحقق مع قناتي "بانورما والحدث" في خرق الملكية الفكرية.. الأحد

    04:59 م الخميس 20 يونيو 2019
    الأعلى للإعلام يحقق مع قناتي "بانورما والحدث" في خرق الملكية الفكرية.. الأحد

    الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد

    كتب- مصطفى علي:

    أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابين لقناتي "بانوراما" و"الحدث اليوم"، لاستكمال التحقيق في الواحدة ظهر الأحد المقبل، في اتهام القناتين بخرق حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق ببث مسلسلات ولقطات من مباريات كرة القدم دون إذن ملاكها.

    وقال المجلس، إن قنوات بانوراما متهمة بعرض عدد من المسلسلات وبثها دون إذن من ملاكها، مما يعتبر مخالفة لقانون الملكية الفكرية.

    وأضاف الأعلى للإعلام، أن قناة الحدث اليوم متهمة ببث لقطات من مباريات كرة القدم ولقطات من شاشة قناة "أون تي في" دون إذن منها.

    مكرم محمد أحمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الملكية الفكرية قناة بانورما قناة الحدث

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