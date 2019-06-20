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    "التعليم" تعلن بدء صرف مكافأة امتحانات النقل

    04:50 م الخميس 20 يونيو 2019
    "التعليم" تعلن بدء صرف مكافأة امتحانات النقل

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت-ياسمين محمد:

    أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 4 بتاريخ 20/6/2019، بشأن صرف مكافأة امتحانات النقل المقررة بالقرار الوزاري رقم 150 بتاريخ 30/5/2005.

    وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، نص الكتاب الدوري على بدء صرف مكافأة امتحانات النقل المقررة بالقرار الوزاري رقم 150 بتاريخ 30/5/2005، للعاملين بالمدارس (معلمين، إداريين، عمال) بمختلف المراحل الدراسية كمرحلة أولى، على أن يتم الصرف بعد ذلك للعاملين بدواوين الإدارات والمديريات التعليمية، كمرحلة ثانية.

    وأوضح أنه في حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية خلال السنة الحالية لصرف المكافأة المشار إليها لجميع العاملين بالمدارس، يصرف لبعض المدارس في حدود الاعتمادات المالية المتاحة وقت بدء الصرف، على أن يتم استكمال الصرف لباقي العاملين بالمدارس فور بدء العام المالي التالي، وبعد ذلك تصرف المكافأة للعاملين بدواوين الإدارات والمديريات التعليمية.

    وشدد الكتاب الدوري، على ضرورة التزام مديري المديريات التعليمية ومسئولي الشؤون المالية ومسئولي الموارد البشرية بجميع مديريات التربية والتعليم، بتنفيذ التعليمات الواردة في الكتاب الدوري رقم 4 بتاريخ 20/6/2019، مؤكدًا أنه سيجري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذه التعليمات.

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