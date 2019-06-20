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    هل يأثم الأب عند التمييز في العطية بين الأبناء؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

    02:38 م الخميس 20 يونيو 2019
    هل يأثم الأب عند التمييز في العطية بين الأبناء؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

    دار الإفتاء المصرية

    كتب ـ محمد قادوس:

    تلقى الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً يقول: "والدي وزع كل ما يملك على أولاده حال حياته فهل لو أعطى أحدًا أكثر من أحد عليه وزر ونيته أنها عطية وليست ميراثًا؟".

    قال أمين الفتوى إنه في هذه الحالة لا يكون عليه وزر فهو يعطي لفلان أكثر من فلان لاعتبارات هو من وجهة نظره، فقد يكون أحدهم مريضًا أو ضعيفًا أو قليل الكسب فكلها أحوال معتبرة يجوز فيها تمييز هذا الولد عن ذلك غير المحتاج.

    وأوضح أمين الفتوى أن الله عز وجل سمح للإنسان أن يتصرف في ماله حال حياته ومن الخطأ أن يظن الابن أو البنت أن مال أبيه أو أمه هو ملك له.

    دار الإفتاء المصرية محمد وسام المساواة بين الأبناء

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