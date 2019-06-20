مصر للطيران تختتم جسرها الجوي لعودة المعتمرين

كتب- طه عبيد:

تختتم شركة مصر للطيران، الخميس، جسرها الجوى المخصص لعودة المعتمرين من الأراضى المقدسة، لتبدأ الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى الإعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام على الرحلات التي تقوم الشركة بتنظيمها.

قالت مصادر مطلعة بالصالة الموسمية، إنه من المقرر انتهاء الرحلات الخاصة بعودة المعتمرين وبذلك تكون الصالة استقبلت حوالى 100 ألف معتمرا خلال موسم العمرة، وتبدأ بعد ذلك مراحل الصيانة للصالة الموسمية لتبدأ فى استقبال حجاج بيت الله الحرام.

ونظمت شركة مصر للطيران خلال شهر رمضان الماضى، ما يقرب من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية من المطارات المصرية المختلفة (القاهرة وبرج العرب والأقصر) لنقل 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة خلال موسم عمرة رمضان، بالتعاون مع باقى الشركات الأخرى العاملة فى الموسم .