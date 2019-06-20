  • عاجل:"باور بانك وشاحن".. الداخلية تنشر قائمة المحظورات لمشجعي مصر وزيمبابوي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة وفاة محمد مرسي هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    مصر للطيران تختتم جسرها الجوي لعودة المعتمرين

    02:36 م الخميس 20 يونيو 2019
    مصر للطيران تختتم جسرها الجوي لعودة المعتمرين

    مصر للطيران

    كتب- طه عبيد:

    تختتم شركة مصر للطيران، الخميس، جسرها الجوى المخصص لعودة المعتمرين من الأراضى المقدسة، لتبدأ الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى الإعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام على الرحلات التي تقوم الشركة بتنظيمها.

    قالت مصادر مطلعة بالصالة الموسمية، إنه من المقرر انتهاء الرحلات الخاصة بعودة المعتمرين وبذلك تكون الصالة استقبلت حوالى 100 ألف معتمرا خلال موسم العمرة، وتبدأ بعد ذلك مراحل الصيانة للصالة الموسمية لتبدأ فى استقبال حجاج بيت الله الحرام.

    ونظمت شركة مصر للطيران خلال شهر رمضان الماضى، ما يقرب من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية من المطارات المصرية المختلفة (القاهرة وبرج العرب والأقصر) لنقل 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة خلال موسم عمرة رمضان، بالتعاون مع باقى الشركات الأخرى العاملة فى الموسم .

    مصر للطيران المعتمرين جسر جوى مطار القاهرة الدولى رحلات العمرة

    الخبر التالى:

    هل يأثم الأب عند التمييز في العطية بين الأبناء؟.. تعرف على رد أمين الفتوى
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان