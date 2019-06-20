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    انحراف بالون طائر على متنه 11 راكبًا في الأقصر.. وطائرة إنقاذ تتحرك

    01:46 م الخميس 20 يونيو 2019
    انحراف بالون طائر على متنه 11 راكبًا في الأقصر.. وطائرة إنقاذ تتحرك

    بالون طائر - ارشيفية

    كتب- طه عبيد:

    أعلن مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، أن قوات البحث والإنقاذ بالقوات المسلحة أنقذت بالون طائر انحرف صباح اليوم الخميس غرب محافظة الأقصر نظرًا لشدة الرياح.

    وذكر المصدر في بيان اليوم، أنه تبين البالون هبط بشكل طبيعي وأمن في منطقة جبلية بعد انحرافه، وكان على متنه 11 راكبًا.

    وأوضح المصدر، أن وزارة الطيران المدني تواصلت فور إبلاغها بالواقعة مع قوات البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة لاتخاذ التدابير اللازمة والتحرك بسرعة.

    وأضاف أنه جرى الدفع بطائرة للبحث عن البالون، وتحديد موقعه والعثور على البالون بحالة جيدة وهبوطه بشكل طبيعى وأمن، واطمئنان على جميع الركاب الموجودين على متنه.ِ

    بالون طائر الأقصر وزارة الطيران المدني القوات المسلحة

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