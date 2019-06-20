​استمرار مباحثات السيسي في رومانيا لليوم الثاني

كتب- إسلام ضيف:

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها اليوم الخميس، باستمرر مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي لليوم الثاني في دولة رومانيا.

وبدأ الرئيس السيسي أمس الأربعاء زيارة إلى العاصمة الرومانية بوخارست، بعد زيارة قصيرة إلى بيلاروسيا، استهلها بعقد مباحثات قمة مع الرئيس كلاوس يوهانيس، وذلك بمقر قصر كوتروتشيني الرئاسي، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

ووضع الرئيس إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول بالعاصمة الرومانية بوخارست، كما منحت جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس على هامش زيارته.