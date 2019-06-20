بعد إثارته للجدل.. الآثار تعلن رفع الإله "أنوبيس" من ستاد القاهرة

كتب- محمد عاطف:

أعلن وزيرا الآثار والشباب والرياضة، رفع مجسم تمثال الإله "أنوبيس" الذي اختير كأيقونة لبطولة أمم أفريقيا، بعد إثارته للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر وزير الآثار في تصريحات له اليوم على هامش افتتاح المعرض المؤقت "الرياضة عبر العصور" في المتحف المصري، أنه "رغم أهمية حضور الحضارة الفرعونية في كل المحافل الدولية إلا أن اختيار الإله أنوبيس كان غير موفق لأن الحضارة المصرية زاخرة بالكثير من الأيقونات التي يمكن ألا تكون محل خلاف من أحد".

وأشاد الوزير، بحرص بطولة كأس الأمم الإفريقية على اختيار أحد آلهة الفراعنة كأيقونة للبطولة، وإنشاء ماكيت له في افتتاح البطولة.

وأوضح الوزير أنه تم ترشيح بعض القطع الأثرية محل "أنوبيس"، ومنها تمثال لأحد ملوك الدولة الحديثة، موجود بالمتحف المصري بالتحرير.

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن اختيار الإله أنوبيس من قبل الشركة المنظمة كان اختيارا غير موفق بالفعل.

وأضاف: "سوف نستبعد ماكيت التمثال من افتتاح البطولة، ووزارة الآثار رشحت أكثر من قطعة أثرية محله".

وأثار تواجد مجسم الإله أنوبيس داخل استاد القاهرة، قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قال بعض النشطاء إن "أنوبيس" هو إله الموت.