​"أمم أفريقيا بكرة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مع بداية فصل الصيف غدا الجمعة، تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجتين.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، أن البلاد ستشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة لتتخطى حاجز الـ 70% خلال فترات الليل ومن 50 إلى 60% خلال ذورة الحرارة خاصة في فترة الظهيرة.

وأوضح أن درجات الحرارة ترتفع خلال اليومين المقبلين بحوالي درجتين ومع أول الأسبوع المقبل تصبح أعلى من المعدل الطبيعي، على أن تكون ترتفع مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

ونوه إلى أن ذروة الحرارة تبلغ غدا الجمعة 37 درجة على القاهرة، فيما تبلغ على السواحل 30 درجة، على أن تترواح وقت افتتاح البطولة ما بين 32 إلى 33 درجة ووقت انطلاق المباراة لن تزيد عن 31 أو 32 درجة، متابعا: وفي وسط الأسبوع تزيد درجات الحرارة بمعدل درجتين لتسجل ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية.

وأشاد شاهين، بقرار توقف مباريات بطولة أمم أفريقيا، مرتين بسبب ارتفاع درجات الحرارة، قائلا: قرار "صائب حفاظا على سلامة اللاعبين" خاصة أن هناك مباريات ستلعب في فترات النهار ودرجات الحرارة ترتفع بشكل كبير بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وتابع: "البطولة تلعب لأول مرة في الصيف ودرجات الحرارة تكون أعلى من المعدل الطبيعي، بجانب ارتفاع نسب الرطوبة، وهذا القرار يعتبر أمان للاعبين وإذا شعر أحد اللاعبين بمقدمات ضربة شمس أو الإحساس بالدوار أو شئ من ذلك، فعليه البدأ بإبلاغ الطبيب المسئول حتى لا يفاجئ بتطورات سلبية على سلامته".

ونوه إلى أن تكون فرص الشبورة المائية بشكل خفيف في الصباح الباكر، لكنها بعيدة عن الأجواء وغير مؤثرة على القيادة والطرق مؤمنة تمام والرؤية واضحة ولن يكون فيها عوائق خلال الفترة المقبلة.

وتستضيف مصر النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا التي تنطلق مساء غد الجمعة، وتشهد إقامة مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة.