"إسكان النواب" تناقش مشاكل العشوائيات وتأخر تسليم شقق الإسكان الاجتماعي

كتب- أحمد علي:

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال جلسات الأسبوع المقبل، عددًا من طلب الاحاطة المقدمة من النواب والخاصة بتضرر المواطنين حاجزي الوحدات السكنية بمشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان من نظام التقسيط الجديد، ومشكلة مشروع أبراج المجزر التابعة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان.

كما تناقش اللجنة، إعلان هيئة تعاونيات البناء والإسكان عن طرح كراسات الشروط بمشروع أبراج المنصورة، والمشاكل الخاصة بالعشوائيات وإسكان التعاونيات بالمنصورة، بالاضافة لمناقشة عدم التزام وزارة الإسكان ومحافظة الدقهلية بالمزاد القانوني على 53 فدانًا داخل المنصورة الجديدة مما يهدد استقرار المواطنين.

كما ستناقش اللجنة طلبات إحاطة خاصة بالمشاكل العديدة والتباطؤ في إجراءات البحث والتسليم لوحدات الإسكان الاجتماعي فى عدد من المحافظات والتي تستمر لسنوات إلى جانب العجز الشديد في عدد وحدات الإسكان الاجتماعي، مما يتسبب في قائمة انتظار لعدة سنوات.

كما تناقش اللجنة، طلبات إحاطة خاص بالمشكلة المثارة بشأن عدم تنفيذ محافظة القاهرة للأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة لصالح المواطنين الذين قاموا باستخراج تراخيص بناء وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2009، وتوصيل مياه الصحي لمنطقة شق الثعبان بحي طــرة بمحافظة القاهرة.