الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين طارق سعدة نقيبًا للإعلاميين

كتبت- عايدة رضوان:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1295) لسنة 2019، بتعيين طارق سعدة نقيبًا للإعلاميين.

وتضمن القرار أن يتولى طارق علي محمد سعدة، مذيع أول بقنوات النيل المتخصصة بالإضافة إلى كونه الوكيل الثاني لنقابة الإعلاميين، القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين - نقيب للإعلاميين، والمشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (573) لسنة 2017 المشار إليه.