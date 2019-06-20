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    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يلتقي ممثل مجلس المطارنة الألمان

    10:47 ص الخميس 20 يونيو 2019
    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يلتقي ممثل مجلس المطارنة الألمان

    الدكتور القس أندريه زكي

    كتب- إسلام ضيف:

    استقبل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعيَّة، المطران الألماني أودو بينتز ( Udo Bentz )اليوم الخميس ممثل مجلس المطارنة الألمان، والأب رفيق جريش راعى كنيسة القديس كيرلس الكاثوليكية بمصر الجديدة، الوفد المرافق لهم.

    وقدم المطران Udo دعوة لرئيس الإنجيلية في مصر للمشاركة في مؤتمر بين رؤساء الكنائس والقيادات المسيحية الشرقية مع قادة الكنائس الكاثوليكية في ألمانيا.

    من جانبه، رحب الدكتور القس إندرية زكي بالدعوة وأكد على مشاركته، ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في فبراير القادم.

    كان رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر قد قام خلال الأيام الماضية بجولة رعوية في عدد من محافظات الصعيد، افتتح خلالها عددا من المشروعات الخدمية إلى جانب سيامة عدد من القساوسة للخدمة.

    القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية الهيئة القبطية الإنجيلية المطران الألماني كنيسة القديس كيرلس الكاثوليكية

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