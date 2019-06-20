قمة "السيسي ويوهانيس" واجتماع الحكومة.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، مباحثات القمة التي جرت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروماني كلاوس يوهانيس، أمس بالعاصمة الرومانية بوخارست، بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن المحلي.

فذكرت صحيفة "الأهرام"، في صفحتها الأولى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أجرى مباحثات قمة مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، بالعاصمة بوخارست، في مستهل زيارة لرومانيا تهدف إلى تعزيز علاقات البلدين في جميع المجالات، وتناولت المباحثات عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السيسى إن مباحثاته مع يوهانيس أكدت فرص التعاون الواعدة بين مصر ورومانيا، ووجود آفاق ممتدة لدفع العلاقات الثنائية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الرئيس السيسى أشاد بمواقف رومانيا الإيجابية والمقدرة تجاه مصر، والتطور الكبير فى علاقات البلدين، فى ضوء الاهتمام المتبادل بدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب.

وأضافت (الأهرام) أن الرئيس استعرض تطورات الخطة التى تتبناها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل، والمشروعات القومية الجارى تنفيذها بما تتيحه من فرص للاستثمار، مؤكدا الاهتمام بتحقيق نقلة نوعية فى التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة فى عدد من المجالات الواعدة كالطاقة، فى ضوء الاكتشافات الأخيرة للغاز فى الحقول البحرية فى مصر ورومانيا، إلى جانب مجال السياحة الذى شهد أخيرا مضاعفة عدد رحلات الطيران لمدينتى شرم الشيخ والغردقة، بما يعكس الجاذبية التي تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية للسائحين الرومانيين.

من جانبه، أعرب الرئيس الرومانى عن ترحيبه بالزيارة الأولى للرئيس السيسى، مؤكدًا اهتمام رومانيا بتطوير علاقاتها مع مصر، باعتبارها الدولة المحورية ومركز ثقل منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن سياستها المتوازنة تجاه التحديات المعقدة فى محيطها الإقليمي المضطرب.

كما أشاد رئيس رومانيا بالعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، وبالزخم الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة من خلال تبادل الزيارات الرفيعة المستوى، وأكد يوهانيس دعم رومانيا ومساندتها مصر فى دفع عملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أعرب الرئيس السيسى عن تطلعه إلى أن تسفر زيارته رومانيا عن تحقيق نقلة فى مسيرة التعاون الثنائى. وأوضح الرئيس أنه تم استعراض الرؤية المصرية إزاء التسوية السلمية لأزمات المنطقة العربية، مؤكدًا أنه لا سبيل لاستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة دون تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي تسوية عادلة وشاملة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967.

وفي سياق متصل، منحت جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية درجة الدكتوراة الفخرية للرئيس السيسى، تقديرًا لدوره المهم فى قيادة مصر.

وتحت عناون "دبلوماسيون: زيارة السيسي لرومانيا انطلاقة جديدة للعلاقات، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن عددًا من شيوخ الدبلوماسية المصرية أكدوا أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي العاصمة الرومانية بوخارست باعتبارها انطلاقة جديدة تعيد إحياء للعلاقات بين البلدين التي يمتد تاريخها لأكثر من 100 عام بالإضافة إلى وجود آفاق كبيرة للتعاون في ظل تزامن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي مع رئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي.

وأكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق علي أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي رومانيا باعتبارها تتزامن مع رئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي والرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث تشمل القمة المصرية الرومانية بحث البعدين الإفريقي والأوروبي وتعزيز الشراكة بين القارتين في كافة المجالات مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وهي قضايا تركز عليها مصر في رئاستها للاتحاد الإفريقي، وأضاف أن زيارة الرئيس ومباحثاته في رومانيا ستكون ناجحة مثلما كانت في بيلاروسيا.

وأكد السفير علاء الحديدي سفير مصر الأسبق في رومانيا أن زيارة الرئيس السيسي تأتي في إطار تحركات مصر علي الساحة الأوروبية خاصة في ظل رئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي وشارك الرئيس الروماني في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ وبالتالي من المهم استمرار التواصل مع رومانيا في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية احياء التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وبوخارست.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يبحث مع نظيرته الفرنسية التعاون فى المجال العسكري"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أعرب عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر بين مصر وفرنسا لاسيما فى المجال العسكري، وتوافق رؤى القيادتين السياسيتين المصرية والفرنسية تجاه دعم جهود الاستقرار بالمنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الدفاع مع فلورانس بارلى وزيرة القوات المسلحة لجمهورية فرنسا، على هامش مشاركته فى فعاليات المعرض الدولى للطيران والفضاء ( LE BOURGET ). ,من جانبها، أشادت بارلى بدور مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير المشروعة عبر الحدود وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت (الأهرام) أن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبحث أوجه التعاون العسكرى بين البلدين فى مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وتبادل الخبرات والتدريب.

كما التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من رؤساء مجالس إدارات الشركات المصنعة لأنظمة الطيران والفضاء المشاركة فى فعاليات المعرض لبحث فرص وآفاق التعاون العسكرى بما يدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

وقام القائد العام بجولة تفقدية لأجنحة المعرض المختلفة، واستمع إلى شرح من العارضين تضمن الإمكانات الفنية والتقنية لعدد من أنظمة الطيران والفضاء المشاركة فى المعرض.

وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان "التعاقد على تنفيذ منوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر خلال أيام"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة النقل أكدت أنه سيتم التعاقد على البدء فى انشاء المشروع العملاق لربط القاهرة بكل من العاصمة الإدارية ومدينة السادس من اكتوبر خلال أيام و قبل نهاية الشهر الحالى وذلك مع التحالف الفائز بهذا المشروع الذى يضم بمبورديه الكندية والمقاولون العرب وأوراسكوم.

وأكدت الوزارة -في بيان لها أمس- أن هذه المشروعات تهدف الى تحسين خدمات النقل الداخلى و الحد من الزحام والتكدس فى شوارع القاهرة الكبرى حيث تم أيضا إجراء مباحثات مع عدد من الشركات العالمية لتزويد أسطول النقل بخدمات الاتوبيسات السريعة وتخصيص حارة لمسيرها بشوارع العاصمة.

وأكدت الوزارة سعيها لتحسين خدمات نقل البضائع سواء بتطوير الخطوط الحالية وانشاء خطوط جديدة وربطها بالموانيء البحرية والمناطق اللوجستية ودراسة انشاء خط لنقل البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، بالإضافة الى مراجعة السياسات الخاصة بمعايير السلامة لقطاع السكك الحديدية والمقترحات الخاصة بهذا المجال وأهمية البنية التحتية فى تحسين وإصلاح هذه المنظومة.

وعن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه يتم حاليًا التجهيز لبدء تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" مطلع العام المالي الجديد أول يوليو القادم مع الحرص علي التعامل بين الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني عند التنفيذ، مشيرًا إلى وجود تكليفات للجهات المعنية بمتابعة توافر السلع والمنتجات بالأسواق والعمل علي ضبط الأسعار.

واستعرض المجلس اجراءات صرف التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وانشاء السد العالي. ممن لم يسبق تعويضهم حيث ينتظر أن يتم في منتصف سبتبمر القادم تسليم التعويضات لأول دفعة من المستحقين خلال احتفال كبير بمحافظة أسوان. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل مشكلة أهالي النوبة.. ويبلغ اجمالي المستحقين 11716 مستحقًا.

ويتم تعويض بعض المستحقين للأراضي القابلة للزراعة بأرض. والمستحقين للمساكن. بمسكن جديد داخل أو خارج المحافظة. أو بتعويض نقدي يبلغ 225 ألف جنيه.

وأشار اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إلى أنه سيتم اعتبارًا من الثلاثاء المقبل تلقي طلبات التعويضات لمدة 21 يومًا في نطاق المحافظة فقط.

ووافق المجلس علي تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بفائدة 7% سنويًا ولمدة 3 سنوات فقط لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي. كما وافق علي تخصيص قطعة أرض لشركة بوش الألمانية لاقامة مصنع للأدوات المنزلية بمدينة العاشر من رمضان.

ووافق المجلس كذلك على تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة لإقامة تجمعات جديدة في شمال وجنوب سيناء وعلى قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليو وعيد الأضحي.

كما وافق علي التصرق بنظام التخصيص بحق الانتفاع لمدة 30 عامًا للشركات لإقامة مشروعات داجنة وحيوانية بواقع 700 جنيه للفدان بزيادة تراكمية لمدة 3 سنوات بنسبة 12%.

واستعرض المجلس تقرير وزارة التعليم العالي الذي تضمن 25 مشروعًا جديدًا تنفذ حاليًا. تشمل 8 جامعات أهلية دولية. و4 جامعات حكومية. و3 جامعات تكنولوجية. و7 فروع للجامعات الدولية و3 معاهد ومراكز بحثية.

وفي الشأن المحلي أيضًا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق علي الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2019.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة. حيث أعلن عن قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارًا من 25/6/2019 مشيرًا إلى أن شروط القبول للمؤهلات العليا هي. أن يكون من مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتي عام 1999 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا حكومي وخاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم في الفترة من أول فبراير حتي اخر يوليو 2019. وخريجي كليات الطب "البشري ــ الاسنان ــ العلاج الطبيعي ــ الطب البيطري ــ التمريض" الذين انهوا سنة الامتياز أو مدة التدريب خلال تلك الفترة. وكذا المتخلفين من سنوات سابقة علي ان يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 17 يوليو 2019 وتسجيلهم واجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة في المدة 31 يوليو وحتي 27 أغسطس 2019.

وأضاف مدير إدارة التجنيد والتعبئة انه بالنسبة للمؤهلات فوق المتوسطة فلابد أن يكون من مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتي عام 1999 والحاصلين علي مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من اول فبراير حتى آخر يوليو 2019. وكذا المتخلفين من سنوات سابقة علي ان يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 17 أغسطس 2019. وأن يتم تسجيلهم واجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة في المدة من 28 اغسطس وحتي الاول من سبتمبر 2019. بينما المؤهلات المتوسطة أن يكون مواليد أشهر "أكتوبر ــ نوفمبر ــ ديسمبر" من عام 1999. ومواليد نفس الأشهر الثلاثة من عام 1998 وما قبلها خريجي العام الدراسي 2017/2018 بالإضافة إلى المتخلفين من سنوات سابقة علي أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 25 يونيو 2019. وتسجيلهم واجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد اعتبارًا من 6 وحتى 30 يوليو 2019.​