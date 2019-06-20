"المترو": جاهزون لنقل جماهير أمم إفريقيا واستعدادات خاصة بهذه المحطات

كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلن المهندس إيهاب هلال، مساعد رئيس شركة المترو للخط الثالث، إنهاء اللمسات الأخيرة قبيل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية.

وتستضيف مصر النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا التي تنطلق مساء الجمعة المقبل، وتشهد إقامة مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة.

وقال "هلال"، في تصريحات لمصراوي، إنه تمت إضافة 4 أكشاك إضافية بمحطتي "أرض المعارض، والاستاد" بالخط الثالث للمترو، لتشغيلها في أوقات الذروة، لبيع التذاكر بفئاتها المختلفة للركاب، بالتزامن مع إقامة مبارايات أمم إفريقيا.

وأضاف مساعد رئيس شركة المترو أنه تمت زيادة بوابات الخروج بالمحطات ذاتها، لتصبح بواباتين للدخول مزودتان بجهاز إكس راي، وبوابتان للخروج، يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة ومباحث المترو، لتخفيف حدة الزحام أثناء المبارايات.

وتابع: "سيتم مد فترة التشغيل لمدة ساعة إضافية، تزامنًا مع انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، بدءًا من الجمعة يوم 21 يونيو الجاري وحتى نهاية البطولة 19 يوليو المقبل، إلى جانب تجهز 15 قطارًا إضافيًا".

ولفت "هلال" إلى أن المترو أعد بوسترات دعائية للبطولة بجدران المحطة، تحمل شعار البطولة وعبارات حماسية لتشجيع المنتخب "عايزين البطولة.. شجع برجولة.. مصر تقدر"، إلى جانب تغشيل وإذاعة الأغاني الوطنية بالمحطات عبر إذاعة "إف إم".​