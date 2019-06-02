تعاون بين مؤسسة "بطرس غالي" و"حقوق الإنسان" لتعزيز ثقافة السلام

القاهرة- (أ ش أ):

وقع المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بروتوكولًا للتعاون المشترك مع مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" وذلك بمقر المجلس.

وقد وقع بروتوكول التعاون محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممدوح عباس رئيس مجلس أمناء "مؤسسة كيمت بطرس غالي".

ويتضمن البروتوكول التعاون المشترك وتبادل الخبرات وعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بتعزيز ونشر ثقافة السلام والمعرفة والتسامح والحوار، وهو ما يصب فى تعزيز حقوق الانسان ومكافحة الفقر والتطرف.

ويذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان وقع العديد من بروتوكولات التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدنى محليا ودوليا ؛ كما ان الرئيس المؤسس للمجلس الدكتور الراحل بطرس بطرس غالى كان قد دعا إلى عقد مؤتمر سنوى للمجلس مع هذه المؤسسات انطلاقا من دوره كمؤسسة مستقلة تساعد الدولة والحكومة المصرية للارتقاء وتعزيز حالة حقوق الانسان وتبادل الخبرات والمعارف مع هذه المنظمات.