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الرئيس يعلن احتفاله بعيد الفطر مع أسر الشهداء والمصابين

09:01 م الأحد 02 يونيو 2019
الرئيس يعلن احتفاله بعيد الفطر مع أسر الشهداء والمصابين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سيستقبل أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، في أول أيام عيد الفطر المبارك، مثلما حدث العام الماضي، وسيؤدي صلاة العيد معهم.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية، المقام اليوم الأحد.

ووجه الرئيس، التحية والتقدير لشهداء الجيش والشرطة ولأسرهم، مؤكدًا أنهم قدموا عطاءً بلا حدود لصالح الوطن وحمايته.

السيسي القوات المسلحة أسر الشهداء عيد الفطر حفل إفطار الأسرة المصرية

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صفحة الرئيس السيسي تنشر فيديو لإفطار الأسرة المصرية
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