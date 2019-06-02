السيسي عن "صفقة القرن": "هل تتصورون إن أنا ممكن أفرط؟!"

الرئيس السيسي: لا أحد يستطيع فعل شيء ضد إرادة المصريين (صور)

كتب- محمد سامي:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يتردد بوسائل الإعلام بشأن ما يسمى بـ"صفقة القرن" الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وقال الرئيس- خلال إفطار الأسرة المصرية الذي حضره بمشاركة الوزراء وكبار رجال الدولة وأهالي الشهداء- "هل تتصورون مثلا إن أنا ممكن أفرط يعني.. طب ليه أفرط؟!".

وأضاف الرئيس: "أننا في مصر لا نتكلم باسم الفلسطينيين ولا نرضى بأمر لا يرضوا هم عنه"، متابعًا: "تساؤل بعض المصريين عن إمكانية التفريط في شيء من الأرض يحيرني ويجعلني أتساءل هل يعرفني المصريين جيدًا".

ووجه الرئيس، حديثه إلى المصريين قائلًا: "أنتم يا مصريين اللي بتحددوا مصيركم، ومفيش حد ممكن يعمل حاجة إلا بيكم".