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السيسي عن "صفقة القرن": "هل تتصوروا إن أنا ممكن أفرط؟!"

08:55 م الأحد 02 يونيو 2019
السيسي عن "صفقة القرن": "هل تتصوروا إن أنا ممكن أفرط؟!"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يتردد بوسائل الإعلام بشأن ما يسمى بـ"صفقة القرن" الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وقال الرئيس- خلال إفطار الأسرة المصرية الذي حضره بمشاركة الوزراء وكبار رجال الدولة وأهالي الشهداء- "هل تتصوروا مثلا إن أنا ممكن أفرط يعني.. طب ليه أفرط؟!".

ووجه الرئيس، حديثه إلى المصريين قائلًا: "أنتم يا مصريين اللي بتحددوا مصيركم، ومفيش حد ممكن يعمل حاجة إلا بيكم".

السيسي صفقة القرن القضية الفلسطينية حفل إفطار الأسرة المصرية

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