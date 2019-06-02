السيسي عن "صفقة القرن": "هل تتصوروا إن أنا ممكن أفرط؟!"
08:55 م الأحد 02 يونيو 2019
كتب- محمد سامي:
علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يتردد بوسائل الإعلام بشأن ما يسمى بـ"صفقة القرن" الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وقال الرئيس- خلال إفطار الأسرة المصرية الذي حضره بمشاركة الوزراء وكبار رجال الدولة وأهالي الشهداء- "هل تتصوروا مثلا إن أنا ممكن أفرط يعني.. طب ليه أفرط؟!".
ووجه الرئيس، حديثه إلى المصريين قائلًا: "أنتم يا مصريين اللي بتحددوا مصيركم، ومفيش حد ممكن يعمل حاجة إلا بيكم".
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