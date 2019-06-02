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السيسي يشهد حفل إفطار الأسرة المصرية بفندق الماسة

08:33 م الأحد 02 يونيو 2019
السيسي يشهد حفل إفطار الأسرة المصرية بفندق الماسة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب – محمد سامي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، حفل إفطار الأسرة المصرية، بفندق الماسة.

حضر حفل الإفطار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وأعضاء مجلس النواب، وشخصيات عامة، والأمهات المثاليات وأسر الشهداء.

كان الرئيس السيسي، شهد ظهر الأحد احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وكرم الرئيس حفظة القرآن الكريم، الفائزين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير.

السيسي حفل إفطار فندق الماسة مصطفى مدبولي الأسرة المصرية

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