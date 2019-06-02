​ متُحدث "الأنفاق" يكشف تفاصيل جديدة عن تنفيذ "مترو الهرم"

كتب– أسامة عبدالكريم:

كشف المهندس أيسر رأفت، المتحدث باسم الهيئة القومية للانفاق، أن العرض الياباني المقدم لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، المعروفة باسم "مترو الهرم" مازل قائمًا ولم يتم إلغاؤه.

وأكد متحدث القومية للأنفاق لمصراوي، أن هناك قرارات جديدة في هذا الأمر، مستطردًا: "بعد العيد الناس هتمسع قرارات تفرح بشأن مترو الهرم".

وأضاف رأفت، أنه يجري انتقاء الشركات المصرية ذات الخبرة الكبيرة في مشروعات في الأنفاق للمشاركة في تنفيذ الأعمال، موضحًا أن عمليات التنفيذ مقسمة بنسبة 51% للشركات المصرية، و49% للشركات اليابانية.

وعن استغراق المفاوضات لوقت طويل، أكد متحدث هيئة الأنفاق، أن الجانب الياباني يتعامل لأول مرة مع الجانب المصري في مشروعات الأنفاق بالقاهرة، فلديه الحرص الشديد في تفصيل بنود الاتفاق بوضوح، غير أن المفاوضات الطويلة تفادي الوقوع في مشاكل فنية ومادية مستقبلا.

وأوضح أن المفاوضات كانت متعلقة بطرق وكيفية تنفيذ المشروع لتحقيق أعلى عائد بأقل تكلفة، إضافة إلى أنه كان هناك تحفظ في بعض البنود من الجانب الياباني، لكن تم التشاور حولها واستيضاحها بشكل كامل، مؤكدا أن التخوفات كانت من عدم استقرار أسعار صرف الدولار.

ولفت إلى أن هناك أكثر من جهة شاركت في التفاوض مع الجانب الياباني منها وزارة النقل وهيئة الأنفاق ومجلس الوزراء ولجنة النقل بالبرلمان، ولها دور في إبرام العقود.

وتوضح خرائط الخط الرابع، أنه يمتد بطول 42 كم، ويشمل 40 محطة نفقية وسطحية ومقسم إلى مرحلتين، أحدهما بطول 19 كم ويضم 17 محطة والمرحلة الثانية بطول 23 كم ويضم 21 محطة.

وتشمل المرحلة الأولى بعد تعديلاتها النهائية محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبير وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة والجيزة، حيث الربط مع الخط الثانى للمترو وميدان الجيزة والروضة والملك الصالح، ليتم الربط مع الخط الأول والفساط.

كما تشمل ورشتين لصيانة قطاراته، إحداهما فى بداية الخط على حدود 6 أكتوبر، والثانية فى نهاية على طريق القاهرة ـ السويس.