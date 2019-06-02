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"السياحة" تطلق حملة دعائية لمصر في السوق العربي

08:09 م الأحد 02 يونيو 2019
"السياحة" تطلق حملة دعائية لمصر في السوق العربي

أرشيفية

كتب يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، حملة دعائية لمصر تمتد على مدار الصيف بدول الخليج العربي.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في ظل استراتيجية وزارة السياحة لجذب المزيد من السياحة العربية إلى مصر حيث يمثل السوق العربى نحو 30 بالمائة من حجم الحركة السياحية الوافدة الي مصر.

وتتضمن الحملة الترويجية لوحات إعلانية خارجية ضخمة في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، حيث تُعرض فى أكثر الأماكن مشاهدة.

كما تتضمن حملة إلكترونية تستهدف الجمهور عن طريق محتوي الفيديو ومنصات التواصل الاجتماعي في كل من: السعودية والامارات والكويت، إضافة إلى إعلانات تليفزيونية بكبريات القنوات التليفزيونية العربية من خلال البرامج والمسلسلات الرمضانية التي تحظى بأعلى نسبة مشاهدة للمواطن العربي.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إلى الأهمية التي تحظى بها الدول العربية كسوق محوري للسياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدا أهمية الاستفادة من فرصة تجمع الأسر العربية في شتي أرجاء الوطن العربي خلال شهر رمضان المعظم مما يعد فرصة مثالية لعرض التنوع الثري للمنتجات والأنماط السياحية المختلفة بمصر أثناء التفافهم حول الشاشات لمشاهدة البرامج والمسلسلات الرمضانية.

وزارة السياحة حملة دعائية هيئة تنشيط السياحة السياحة دول الخليج العربي

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