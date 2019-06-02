بعد حظرها في تنزانيا.. برلماني يحذر من استخدام الأكياس البلاستيكية

كتب - أحمد علي:

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتعليمات وزارة الخارجية للمواطنين المصريين المسافرين إلى تنزانيا بضرورة مراعاة ما أعلنته حكومة تنزانيا، بحظر استخدام كل أنواع الأكياس البلاستيكية سواء المصدرة أو المستوردة أو المصنعة أو المخزنة، مطلع يونيو الجاري.

وقال "عامر" فى بيان اليوم: حذرت منذ عدة أيام من استخدام الأكياس البلاستيكية على صحة المواطنين، وطالبت بوقف استخدام هذه الأكياس نظرا لخطورتها على الصحة والبيئة، مجددًا طلبه من الحكومة بمنع استخدام هذه الأكياس البلاستيكية.