الثاني بـ"العالمية للقرآن": "الله سخر السيسي لإنقاذ مصر من الدمار"

كتب - محمود مصطفى:

قال عبدالعزيز شعبان عبدالعزيز، الحاصل على المركز الثاني بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، إنه حصل عام 2013 على المسابقة العالمية للقرآن التي عقدت بدولة الأردن.

وأضاف لمصراوي بعد تكريمه من الرئيس السيسي، في احتفالية ليلة القدر، اليوم الأحد: "أتممت حفظ القرآن في الثانية عشر من عمري، ورغم أنني فاقدًا للبصر، إلا أن الله عز وجل أعانني على حفظ كتابه العزيز بالقراءات العشر، والفضل لله أولا وأخيرا، ثم والدي الذي تعب كثيرا وساعدني في حفظ القرآن، إذ كان يتلو الآية، وأكررها خلفه حتى تثبت في ذهني، وهكذا حتى أحفظ الصفحة كاملة بالتشكيل".

وتابع: "حصلت على ليسانس أصول الدين قسم التفسير وعلوم القرآن، وأعمل حالياً إمام وخطيب بالأوقاف".

ووجه الفائز بالمركز الثاني رسالة للرئيس السيسي قائلاً: "جزاك الله عنا خير الجزاء، وأعانك الله على ما أنت فيه ووفقك وحفظك الله من كل شر وسوء، ونصرك على الأعداء، فقد سخرك الله تعالى لإنقاذ مصر من الخراب والدمار الذي لحق ببعض الدول العربية، ونجحت فيما كلفك الله به، وعبرت بمصر إلى بر الأمان، وتكريمك لأهل القرآن، سيجزيك الله عنه خير الجزاء".