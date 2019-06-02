وزير الدفاع يشارك مقاتلي القوات الجوية وطلبة الكلية الجوية تناول الإفطار

دار الإفتاء: استطلاع هلال شوال غدا.. ونحذر من هذا الأمر

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي القوات الجوية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الجوية وشاركهم تناول الإفطار.

وألقى الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية كلمة أكد خلالها أن رجال القوات الجوية يمارسون مهامهم بكل إخلاص وتفانى لحماية سماء مصر والدفاع عن مقدساتها بالتعاون مع كافة الأفرع والتشكيلات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة لمواجهة أى تهديدات أو عدائيات محتملة.

ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي القوات الجوية ولأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الجوية تقديراً لما يبذلونه من جهد وعمل لرفعة شأن القوات المسلحة كما هنأهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشار القائد العام إلى أن تاريخ قواتنا الجوية حافل بالبطولات والتضحيات التي سطرها نسور مصر دفاعاً عن سمائها مؤكداً أن التفوق الهائل الذي تشهده القوات المسلحة المصرية من الناحية الفنية والقتالية والإدارية لم يكن ليتحقق لولا جهود أبنائها المخلصين الذين يقدرون دورهم ومسئولياتهم الكبرى فى الحفاظ على أمن مصر القومى آخذين بعين الإعتبار جهود القوات المسلحة الرامية لبناء الوطن وإستمرار خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية .

وكرم القائد العام مجموعة من المتميزين من رجال القوات الجوية تقديراً لأدائهم مهامهم بتفان وإخلاص.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.