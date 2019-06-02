مجلس الوزراء يوضح حقيقة إلغاء احتفالات ذكرى غزوة بدر

كتب- محمد نصار:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، التقرير الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، وذلك توضيحًا للحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي، اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله من جانب بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول منع وزارة الأوقاف إقامة احتفالات ذكرى غزوة بدر للمرة الأولى، غير صحيح على الإطلاق.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الاحتفالات بهذا الحدث الديني أقيمت بالفعل في العديد من المساجد كالمعتاد في السابع عشر من شهر رمضان من كل عام.