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    أسعد كل المصريين.. برلماني يهنئ محمد صلاح بفوزه بدورى أبطال أوروبا

    12:27 م الأحد 02 يونيو 2019
    أسعد كل المصريين.. برلماني يهنئ محمد صلاح بفوزه بدورى أبطال أوروبا

    محمد صلاح يتوج بدوري أبطال أوروبا

    كتب - أحمد علي:

    تقدم الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بالتهنئة للنجم المصري العالمي محمد صلاح بعد فوز فريقه نادي ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة، في تاريخ النادي.

    وقال "حساسين"، في بيان اليوم الأحد، إن تسجيل صلاح لهدفه الأول في فوز ليفربول على توتنهام بهدفين نظيفين، في نهائي دوري أبطال أوروبا كان سببًا في تفوق فريقه، خاصة أن صلاح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية يتمكن من التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا وثاني لاعب عربي بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر.

    وأضاف، أن صلاح أسعد الجماهير المصرية والعربية والأفريقية والأوروبية والعالم كله بأدائه الكروي رفيع المستوى، معربًا عن أمله في أن يسعد صلاح جماهير مصر خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق بمصر الشهر الجاري.​

    سعيد حساسين مجلس النواب محمد صلاح دورى أبطال أوروبا

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