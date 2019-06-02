دار الإفتاء: استطلاع هلال شوال غدا.. ونحذر من هذا الأمر

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القاهرة- أ ش أ:

صرح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، بأن دار الإفتاء المصرية ستستطلع هلال شهر شوال لعام 1440 هجرية غدا الاثنين، الثالث من يونيو الجاري، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور نجم ، أن دار الإفتاء المصرية، هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا من الالتفات إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، واستقاء المعلومات من مصادرها، حيث إن دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال.

وأشار إلى أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية سيلقي بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.