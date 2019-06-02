التنمية المحلية توجه المحافظين بالاستفادة من الكوادر المدربة

كتب- محمد نصار:

وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بعقد اجتماعات مع خريجي دورات قادة المستقبل والحاصلين على ماجستير جامعة اسلسكا وخريجي البرنامج الرئاسي من العاملين بالمحافظات والذين شاركوا في الدورات التدريبية وورشتي العمل التي نظمتها الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة حتى مايو 2019.

كما وجه الوزير، وفق بيان، اليوم الأحد، بتكريم الأوائل من خريجي المحافظة والتعرف على أفكارهم ومشروعات التطوير التي اقترحوها وقاموا بإعداد وثائق تفصيلية لها، والتواصل مع الوزارة لعرض أفضل الأساليب المقترحة للاستفادة بهم في المناصب القيادية بالمحافظات وفق إمكانياتهم وقدراتهم العلمية والعملية وما اكتسبوه من مهارات وخبرات خلال الفترة الماضية.

وطالب الوزير، المحافظين بإفادة الوزارة بالمهام والوظائف التي تم إسنادها للخريجين لتعظيم العائد منهم وتمكينهم في المحافظات وتقديم الدعم المناسب لهم للقيام بأعمالهم المرشحين لها بأفضل كفاءة وجودة وتولي مناصب قيادية خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في دعم الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية وتفعيلًا لدور الوزارة في بناء وتأهيل صف قيادي ثانِ في المحليات ودعم تمكين الشباب في تقلد مناصب قيادية في محافظاتهم بعد تدريبيهم وتأهيلهم بشكل عملي وعلمي.

وأضاف أن الوزارة نفذت منذ بداية العام الجاري 5 دورات لإعداد قادة المستقبل في المحليات لتأهيل صف ثانِ للوظائف القيادية، بالإضافة إلى ورشتي عمل بمشاركة مديري الموارد البشرية ومديري مراكز التدريب ورؤساء لجان التدريب وبناء القدرات في مركز تدريب سقارة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم خلال تلك الورش والدورات صقل مهارات المشاركين في مجال الإدارة الحديثة والقيادة وخاصة لخريجي الدورات السابقة وإحداث تواصل بين كل الخريجين، مضيفًا أن المشاركين في الورش تعرفوا على آليات اختيار قيادات المحليات ومسئولياتهم والخبرات المطلوبة ومنظومة النظافة ومعالجة المخلفات الصلبة والخطة الاستثمارية ومشروعاتها وآليات صياتها ومتابعة تنفيذها والتفتيش الإداري والمالي وتقييم الأداء والرقابة الميدانية والمشاكل التي تعترض المحافظات في التنمية والحلول المقترحة لمواجهتها والدور المنوط بالوزارة لدعم المحافظات وتهيئاتها في تطبيق اللامركزية والتنمية الشاملة والتخطيط المحلي وآليات تهيئة المحافظات وبنيتها التحتية وكوادرها البشرية للتحول الرقمي وتطوير منظومة التدريب وتحويل سقارة إلى أكاديمية في ضوء قانون الإدارة المحلية.

وشدد على أن الهدف من الدورات التدريبية وورش العمل هو الارتقاء بمستوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالمحليات سواء في الديوان العام للوزارة أو كافة المحافظات وتطوير أداء الموظفين لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بصورة أفضل وأسرع والقضاء على الفساد.