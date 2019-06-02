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    تصل لـ40 دقيقة.. السكك الحديدية تعلن تأخيرالقطارات بـ5 خطوط

    11:14 ص الأحد 02 يونيو 2019
    تصل لـ40 دقيقة.. السكك الحديدية تعلن تأخيرالقطارات بـ5 خطوط

    قطار - ارشيفية

    القاهرة- أ ش أ:

    أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الأحد، نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

    وقالت الهيئة، إن متوسط تأخيرات القطارات على خط (القاهرة/الإسكندرية) يبلغ 40 دقيقة، وعلى خط (القاهرة/ أسيوط) 35 دقيقة، وخط (أسيوط/أسوان) 35 دقيقة، وخط (بنها/ بورسعيد) 45 دقيقة، وخط (طنطا/المنصورة/ دمياط) 25 دقيقة.

    وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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