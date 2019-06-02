​"الوطنية للإعلام" تجهز خطة عيد الفطر: أفلام ومسرحيات كوميدية وبرامج ترفيهية

كتب مصطفى علي

أعدت الهيئة الوطنية للإعلام، خطتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك على مستوى شبكات الإذاعة والقنوات المتخصصة والقنوات الإقليمية.

فعلى مستوى شبكات الإذاعة المصرية، تشمل الخرائط إلى جانب برامج المنوعات والترفيه مجموعة من البرامج التي تؤكد على المعاني النبيلة للأعياد وآداب الاحتفال بها في هدي القرآن الكريم والسنة وأهمية التكافل والتراحم والقيم الدينية والاجتماعية الأصيلة.

وأكدت الهيئة أن شبكات الإذاعة تعمل على تقديم محتوى إعلامي يرضي أذواق واهتمامات المستمعين وبما يعطي لكل شبكة لونها الخاص بها وايقاعها المتفرد.

ومن المقرر أن تقدم شبكة الشباب والرياضة مجموعة من الفترات والبرامج والمعايدات منها "دندنة معيدة"، و"عيد سعيد عليكو جديد" و"العيد مواعيد" و"أريد كعكاً" و"افتكاسات العيد" وغيرها.

بينما يبدأ البرنامج العام الاحتفالية بإذاعة مجموعة من الأحاديث الدينية حول الأعياد في الإسلام ومن البرامج "أهلاً بالعيد" و"نجوم رمضان في العيد"، "صباح الخير يا عيد"، و"ليالي المحروسة" ومجموعة من البرامج الخاصة على مدار الأيام الثلاثة.

كما تقدم إذاعة الكبار فترات: "صباح الأعياد والفرحة فرحتين، والعيد ذكريات عابرة للقارات أما شبكة الشرق الأوسط فتقدم نجوم العيد، مانشيت العيد، أضحك العيد يبقي أحلى ونيولوك العيد، وفطار العيد".

أما شبكة صوت العرب فتقدم "عيدكم سعيد" و"كعك بسكر" و"عساكم من عواده" و"بعيد عليك"، بالإضافة لإذاعة حفلات نادرة لكبار المطربين والمطربات.

أما على مستوى القنوات المتخصصة، تحتفل القنوات المتخصصة من خلال قنواتها المتنوعة بعيد الفطر المبارك حيث تطوع قناة العائلة عدد من برامجها ومنها عيشها صح وحياتنا وفقة المرأة ومن كل بلد أكلة.

وتقوم قناة نايل لايف بعرض عددًا من الأفلام والمسرحيات الكوميدية ومنها "شارع محمد علي" و"هالوا شلبي"، بالإضافة إلى فيلم "ابن حميدو" وعدد من البرامج المطوعة ومنها نهارك سعيد وذكريات.

وتحتفل قناة نايل سينما على مدار أيام عيد الفطر المبارك بعرض عدد من الأفلام العربية المتنوعة ومنها "الوردة الحمرا"، "صعيدي رايح جاي"، و"بنات العم"، "المصلحة".

وتعرض قناة النيل الثقافية فترات مفتوحة للحديث عن المناسبة واغاني العيد وسهرات غنائية، وتحتفل ماسبيرو زمات بعرض عدد من البرامج التراثية التي تبرز مظاهر الاحتفال بالعيد.

وفيما يخص خريطة قطاع القنوات الإقليمية للاحتفال بعيد الفطر المبارك: يحتفل قطاع القنوات الاقليمية بعيد الفطر المبارك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2019 من خلال تطويع برامج قنوات القطاع من أجل تلك المناسبة العطرة على مدار أيام العيد.

وتتضمن خريطة القطاع العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بالعيد فضلاً عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام.

وجاءت البرامج المطوعة للاحتفال بعيد الفطر كالتالي:

قناة القاهرة: برنامج صباح القاهرة، برنامج مع الناس، برنامج قعدة ستات.

قناة القنال: برنامج صباح القنال، برنامج ست الكل، برنامج السوايسة.

قناة إسكندرية: برنامج صباح اسكندرية، برنامج حوار اليوم، برنامج انتي أجمل.

قناة الدلتا: برنامج صباح الدلتا، برنامج دلتا المستقبل، برنامج أعياد الدلتا.

قناة طيبة: برنامج صباح طيبة، برنامج حياتنا، برنامج بعيد عليك.

قناة الصعيد: برنامج صباح الصعيد برنامج ست الستات، برنامج فرحة العيد.