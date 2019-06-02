​بالأسعار.. الزراعة تطرح كعك العيد وضخ لحوم وخضروات بالمحافظات

كتب-أحمد مسعد:

يواصل قطاع الزراعة المحمية تحت إشراف قطاع الإنتاج بوزاة الزراعة، طرح كميات كبيرة من الكعك والبسكويت بمنافذ الوزارة المنتشرة على مختلف محافظات مصر، تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

أكد الدكتور أيمن عبد العال، مدير قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، أنه جرى إنشاء غرفة مركزية بالقطاع للتأكد من جاهزية المنافذ ورصد أي شكاوى من المواطنين، مضيفًا: "طرحنا كافة مسلزمات الخضروات والفاكهة واللحوم خلال أيام عيد الفطر المبارك".

وأضاف عبد العال لمصراوي، أن الوزارة طرحت مستلزمات الكعك بأسعار تنافسية عن الخارج بنسبة 40%، موضحًا أن المنافذ تقوم بطرح منتجات اللحوم والدواجن بتخفيض 30% أقل من الأسعار الخارجية.

وأشار إلى أن الهدف من عمليات طرح هذه المنتجات ليس تحقيق الربح بل زيادة المعروض من المنتجات بهدف الحد من ارتفاع الأسعار على المواطنين كإحدى مسؤوليات الوزارة.

وفي ذات السياق أكد المهندس أحمد فتحي، مدير التسويق بالزراعات المحمية، رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات للعاملين بالقطاع وتوفير الكميات المطلوبة.

وقال فتحي، لمصراوي، إن القطاع يوفر ألف كيلو يوميًا بالمنافذ بأسعار تنافسية بلغت 70 جنيهًا لكيلو الكعك و75 جنيهًا للبتيفور والغريبة، و70جنية للبسكويت، مشيرًا إلى أن المنتج يتم صنعه بأجواد أنواع الدقيق.

وأوضح مدير التسويق، أن المنافذ مستمرة في عمليات ضخ اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بنسبة 30% والخضروات والفاكهة بـ25%، مؤكدًا في الوقت نفسه تغذية المنافذ الحدودية في محافظات جنوب سيناء والطور وشمال سيناء.

يذكر أن وزارة الزراعة تمتلك 410 منفذًا موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، بجانب عدد من المنافذ غير الثابتة والتي تنتشر في المناسبات فقط بينما تبقي المنافذ الثابتة تعمل طوال العام.