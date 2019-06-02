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    ​عضو "محلية النواب": تقدمت بطلب لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للمحليات

    09:41 ص الأحد 02 يونيو 2019
    ​عضو "محلية النواب": تقدمت بطلب لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للمحليات

    مجلس النواب

    كتبت ميرا ابراهيم

    كشف النائب سليمان العميري، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب لاستعجال إقرار قانون الإدارة المحلية، والذي انتهت منه اللجنة بدور الانعقاد الماضي.

    وقال العميري في تصريحات لمصراوي، إن القانون متواجد الآن بهيئة مكتب البرلمان والمكونة من رئيس مجلس النواب علي عبد العال ووكيلي المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان.

    وأضاف أنه تقدم في السياق ذاته بمقترح ملحق للطلب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للمحليات من جديد بعدما اختلف التقسيم الجغرافي لبعضها وتحول البعض من قرى للمدن، فضلا عن التعداد السكاني.

    وأشار العميري إلى أن المجلس قد لا يستطيع إقرار القانون في دور الانعقاد الجاري، موضحًا: "أمامنا الآن الموازنة والتي يجب إقرارها قبل شهر يوليو، والذي ينتهي به دور الانعقاد، وبالتالي فضيق الوقت يقف حائلا أمام إقرار هذا القانون بدور الانعقاد الجاري".

    مجلس النواب سليمان العميري لجنة الإدارة المحلية تقسيم الدوائر الانتخابية قانون الإدارة المحلية

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