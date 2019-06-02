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    "الحرية للإبداع" يناقش تجليات المكان السكندرى في رواية "ميرامار".. 13 يونيو

    02:57 ص الأحد 02 يونيو 2019
    "الحرية للإبداع" يناقش تجليات المكان السكندرى في رواية "ميرامار".. 13 يونيو

    مركز الحرية للإبداع

    الإسكندرية- أ ش أ:

    ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، عددا من الفعاليات الثقافية ضمن مبادرة اكوا لتنشيط الكتابة الابداعية ، 13 يونيو الجاري، بمقر المركز وسط الإسكندرية.

    تتضمن الفعاليات ندوة بعنوان (رتسا)، تقدم رصدا لتجليات الاسكندرية الإبداعية، والتراث المعماري السكندري، بمشاركة الباحث محمد جوهر.

    كما تتضمن الفعاليات ندوة لمناقشة تجليات المكان السكندري في رواية ميرامار لنجيب محفوظ، يقدمها الكاتب دكتور احمد سماحه ، وأخرى بعنوان (سرديات إسكندرية)، لمناقشة الشخصيات الروائية متخذة رواية (الهماميل) نموذجا بمشاركة الكاتبة إخلاص عبد المحسن ، قراءات قصصية وتعقيب نقدي يقدمها الكاتب أحمد فضل شبلول .

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    مركز الحرية للإبداع رواية ميرامار الإسكندرية صندوق التنمية الثقافية

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