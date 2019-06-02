بالأسماء.. 17 طالبا مصريا يتصدرون نتائج الثانوية العامة في الكويت

الكويت- أ ش أ:

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي، أوائل الثانوية العامة الكويتية للعام الدراسي 2018- 2019، من بينهم 17 طالبا وطالبة مصرية.

واكتسح الطلبة المصريون المراكز الأولى بالنسبة لشعبة الأدبي؛ حيث جاءت الطالبة روان عاطف محمد يونس، مدرسة السفر الأهلية، في المركز الأول بمجموع 99.74%، ونجلاء محسن مصطفى عبدالمجيد الدياسطى، مدرسة أنيسة بنت خبيب الأنصارية، في المركز الثاني بمجموع 99.52%، ونور طارق ابراهيم محمد، مدرسة أبرق الثانوية، في المركز الثالث بمجموع 99.06%، والحسن طارق حسن أبوهشيمة، مدرسة عبدالله الأحمد الصباح، في المركز الرابع بمجموع 98.98%، وسلمى رضا مرشدو ابراهيم، مدرسة الجيل الجديد الأهلية، في المركز السابع بمجموع 98.89%.

وحصلت الطالبة رنا ايهاب محمد يسرى السيد، مدرسة النجاة الأهلية، على المركز الثامن بمجموع 98.84%، وندى عادل محمد حسين، مدرسة النور الثانوية، على المركز العاشر بمجموع 98.70%، واروى محمد جمال محمد، مدرسة السالمية الثانوية، على المركز الثاني عشر بمجموع 98.53%، والاء محمد عبدالصادق عبداللاهى، مدرسة ام الهيمان الثانوية، على المركز الثالث عشر بمجموع 98.50%، ومنن الله مهدى عبدالقوى مبارك، مدرسة النهضة الثانوية، على المركز الرابع عشر بمجموع 98.43%، وحبيبة حسام الدين سعد محمود، مدرسة أبرق خيطان، على المركز الخامس عشر بمجموع 98.42% وبراء محمد فرج محمود فرج، مدرسة الكويت الأهلية الحديثة الثانوية على المركز السادس عشر بمجموع 98.41%.

وبالنسبة لشعبة العلمي، فاستحوذ الطلبة المصريون على المراكز من الثاني إلى العاشر مكرر؛ حيث حصل الطالب السوري علاء احسان الفراج بمدرسة النجاة الاهلية الثانوية للبنين على المركز الأول بمجموع 100٪، تلاه المصري ابراهيم مصطفى ابراهيم علي عبدالله، مدرسة الاخلاص الاهلية الثانوية للبنين المشتركة، بمجموع 99.99٪، ثم آية أحمد رمزي محمود صحصاح، مدرسة فجر الصباح الثانوية المشتركة، بمجموع 99.98٪، ويمنى حامد سعد، مدرسة أمة بنت خالد الثانوية، بمجموع 99.97٪، وإبراهيم سيد ابراهيم عبدالعاطي، مدرسة سالم المبارك الثانوية، بمجموع 99.94٪، وأحمد أشرف العربي رزق شمه، مدرسة يوسف الغربي الصباح الثانوية، بمجموع 99.93٪.

واحتل المركز السادس مكرر بالنسبة لشعبة العلمي الطالب المصري أحمد يوسف عبدالحميد، مدرسة طنطاوي الثانوية، بمجموع 99.93٪، تلاه خالد وليد محمد حسن، مدرسة الاخلاص الأهليه الثانوية، بمجموع 99.93٪، وأحمد عبدالكريم محمود زكي عبدالكريم، مدرسة عيسى عبدالله الهولي، بمجموع 99.91٪، وسلوى محمود توكل السيد، مدرسة الاخلاص الأهلية الثانوية، بمجموع 99.90٪ وعلياء مهدي محمد عبدالعليم، مدرسة الفروانية الثانوية بمجموع 99.90٪.