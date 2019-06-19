تصرف في يوليو.. ننشر النص النهائي لمشروع قانون علاوة الموظفين

كتب أحمد علي:

حصل مصراوي على النص النهائي لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، والذي سيناقشه مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم السبت المقبل.

ويستهدف المشروع، وضع حدًا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، التي تنص على "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنه من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".

كما استهدف المشروع دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم، وإعمال مبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، من خلال اشتمال مشروع القانون على أحكام تقضى بإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه بدءًا من أول يوليو سنة 2019 تقدر بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2019 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

وبحسب المشروع، تم وضع حدًا أدنى لفئة العلاوتين المشار إليهما بمبلغ 75 جنيهًا شهريًا لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة لشاغلي الدرجات المالية الأدنى.