  • عاجل:مع ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وفاة محمد مرسي الثانوية العامة أمم أفريقيا 2019 هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    "القاهرة" ليست الأولى.. أحدث تقرير لتصنيف QS يكشف أفضل الجامعات المصرية

    10:27 م الأربعاء 19 يونيو 2019
    "القاهرة" ليست الأولى.. أحدث تقرير لتصنيف QS يكشف أفضل الجامعات المصرية

    الجامعة الأمريكية في القاهرة

    كتب- محمد قاسم:

    تصدرت الجامعة الأمريكية في القاهرة، الترتيب الأول مصريًا في أحدث تقرير لتصنيف QS الإنجليزي للجامعات نشره عبر موقعه الإلكتروني.

    واحتلت الجامعة الأمريكية المرتبة 395 عالميًا متقدمة في الترتيب عن جامعة القاهرة صاحبة المركز الثاني بالمرتبة 521.

    وحلت جامعة عين شمس ثالثًا في الفئة من 801 إلى 1000 عالميًا، وفي المركز الرابع جاءت جامعة الإسكندرية، وبالمركز الخامس جاءت جامعة أسيوط.

    وبحسب التصنيف أيضًا، جاء معهد ماساشوستس للتقنية في الولايات المتحدة كأفضل مؤسسة جامعية في العالم، وتليه جامعة ستانفورد في المرتبة الثانية، وجامعة هارفارد في المركز الثالث.

    واعتمد التصنيف على بيانات ضخمة خلال تصنيف ألف جامعة عالميا، وشملت الوثائق المستند إليها، 11.8 مليون ورقة بحثية، فضلا عن استجواب 44 ألف من مسؤولي التوظيف، ومدى عثور الخريجين عن عمل، والبحوث التي يجري إعدادها ومدى تأثيرها، إلى جانب الطاقم الذي يدرس في المؤسسات، والامتداد الدولي.

    pastedImage

    الجامعة الأمريكية الجامعات المصرية جامعة الإسكندرية تصنيف QS الإنجليزي للجامعات

    الخبر التالى:

    السبت.. مجلس النواب يناقش الموازنة العامة وعلاوة الموظفين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان