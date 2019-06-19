​"التنمية المحلية": لدينا تجربة متميزة للحد من الهجرة الداخلية وتطوير العشوائيات

كتب - محمد نصار:

استعرضت وزارة التنمية المحلية تجربة مصر للحد من الهجرة الداخلية وتطوير المناطق العشوائية وتنمية محافظات صعيد مصر من خلال إقامة تكتلات اقتصادية صغيرة وكبيرة لتوفير فرص عمل.

جاء ذلك على هامش مؤتمر "المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة" والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية على مدار يومين.

وأكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أن مصر لديها تجربة متميزة للحد من الهجرة الداخلية وتطوير المناطق العشوائية وتنمية محافظات صعيد مصر، لافتا إلى أن المهاجرين العرب والأفارقة يعيشون في مختلف محافظات مصر كأي مواطن مصري في أمان كامل ولديهم مشروعاتهم الخاصة.

وقال قاسم، في تصريح صحفي اليوم على هامش المؤتمر، أنه سيتم عرض جلسات تحاور بين المسئولين في مصر وأفريقيا، لعرض ونقل التجارب والخبرات في المجالات المختلفة مثل "النقل ، والتخطيط ، والاستثمار، والتضامن الاجتماعي، والبيئة".

وأضاف المتحدث أن الفعاليات تتضمن أيضا عرضا لما تم إنجازه في مجال التنمية المستدامة على مستوى الشأن البيئي والذي تعرضه وزيرة البيئة، ووزارة التنمية المحلية التي ستتناول الشق المتعلق باللامركزية وما تم تحقيقه على مستوى مصر فيما يتعلق بالجزء الخاص بالحكم المحلى وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية تنظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبي وعدد من منظمات التنمية الدولية، على هامش الاجتماعات التنظيمية الخاصة بالمنظمة وبمناسبة افتتاح مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة، فاعليات مؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، ولمدة يومين من 19 إلى 20 يونيو الجاري، بحضور رفيع المستوى من كبار المسئولين والوزراء من مصر والقارة الأفريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمد عدد من المدن الأفريقية.

ويستهدف المؤتمر تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضري وتدارس التحديات التي تواجه المدن الأفريقية وتبادل الخبرات بينهم.

كما يناقش المؤتمر التحديات التي تواجه المحليات في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.