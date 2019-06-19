​الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونسب الرطوبة بحفل افتتاح أمم أفريقيا

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة أثناء حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية الجمعة المقبل، وإقامة المباراة من 34 لـ 35 درجة مئوية، فيما تتراوح نسب الرطوبة ما بين 50 لـ %60.

ونصح عبدالعال - المواطنين باصطحاب غطاء واقي للرأس أثناء التوجه إلى الملاعب والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية.

وأعلن رئيس الهيئة - في ذات البيان- بدأ فصل الصيف رسمياً الجمعة المقبل الموافق الـ 21 من يونيو الجاري، على أن يستمر لـ 3 أشهر مقبلة، مضيفًا أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي مع بدايات حلول فصل الصيف بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، فيما تنشط الرياح يوم الجمعة - أول أيام فصل الصيف، على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف:

- السواحل الشمالية الغربية من 30 لـ 32 درجة مئوية.

- محافظات شمال سيناء من 31 لـ 32 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري والقاهرة من 37 لـ 39 درجة مئوية.

- محافظات شمال الصعيد من 42 لـ 43.

- محافظات جنوب الصعيد من 45 لـ 46.​