​"الأوقاف": إطلاق 3 قوافل دعوية إلى مطروح والمنيا والبحيرة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف الجمعة القادمة إلى محافظات مطروح، والمنيا، والبحيرة.

وأوضحت "الأوقاف"، في بيان اليوم الأربعاء، أن إطلاق هذه القوافل يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأشارت الوزارة إلى أن علماء القافلة سيلقون خطبة الجمعة، تحت عنوان "مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر"، ويعقدون لقاءات للرد على استفساراتهم الدينية.​