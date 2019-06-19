"الأطباء" تعلن مقترحات لتحسين أحوال المهنة.. وتُرسلها للرئاسة والبرلمان

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء عن إرسالها خطابات لرئاسة الجمهورية، ووزارة الصحة والسكان، والبرلمان، للمطالبة بإصدار قرارات سريعة لإصلاح وتحسين أحوال الاطباء وبيئة عملهم ومن أجل تقليص العجز المتزايد بأعداد الاطباء بالقطاع الحكومي.

وقالت النقابة في بيان، الأربعاء، تم اقتراح بعض البنود التي يمكن إصدار قرارات سريعة بخصوصها دون الحاجة لأي مخصصات مالية مثل اقرار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية، والعاملين بها، بالإضافة إلى إقرار قانون المسئولية الطبية الذي يوضح كيفية محاسبة الأطباء في قضايا أخطاء المهنية، كما يمكن تعديل المادة ٦ من قرار وزير الصحة السابق رقم ٦٢٦ لسنة ٢٠١٦، بحيث يتم اعادة السماح للحاصلين على شهادات الماجستير، والدبلومة بالترقية لدرجة استشاري بعد عدد من سنوات الخبرة العملية وحضور مؤتمرات أو دورات علمية طبقا لما كان معمول به لسنوات طويلة سابقة.

وأضافت: اقترحت النقابة العديد من البنود الاخرى والتي تحتاج لمخصصات مالية منها مضاعفة جميع البنود الخاصة بأجور الاطباء (باستثناء بدل العدوى) ورفع قيمة بدل العدوى بحيث تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه شهرياً (تصرف طبقاً لنسبة تعرض كل فئة بالفريق الطبي للعدوى)، وسرعة إصلاح وتجهيز سكن الأطباء بجميع المنشآت الطبية الحكومية، وأكدت على ضرورة توفير الأمن المناسب بالمنشآت الطبية الحكومية.