البابا تواضروس يُهنيء الأقباط ببدء صوم الرسل

كتب- إسلام ضيف:

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط بمناسبة بدء صوم الرسل والذي وصفه بأنه "صوم الخدمة".

وبدأ الأقباط الاثنين الماضي صوم الرُسل والذي ينتهي يوم 12 يوليو المُقبل.

وأضاف البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية والتي ألقاها من كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس بالعباسية: "هذا الصيام بدأه آبائنا الرُسل انطلاقًا من الخدمة، وفيه تأست الكنيسة المسيحية انطلاقًا من أورشليم، وانطلق التلاميذ والرسل يكرزون باسم المسيح في كل مكان، ونصيبنا في مصر جاء لنا القديس مارمرقس وأسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على أرض مدينة الإسكندرية".

وفي مستهل عظته وّجه بطريرك الكنيسة القبطية التهنئة لعدد من آباء كنيسة إريتريا، متابعًا: "نصلي من أجل كنيسة إرتريا وأبونا البطريرك أنطونيوس وأن يعطي الرب سلامًا بها".